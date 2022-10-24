كوليبا وبوريل يبحثان "القنبلة القذرة"

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا إن مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أيد دعوة كييف خبراء وكالة الطاقة الذرية لزيارة أوكرانيا بعد تقارير عن "القنبلة القذرة".

وكتب كوليبا على "تويتر": "أجريت محادثة مع بوريل، الذي أيد قرار أوكرانيا بدعوة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفقنا على العمل بنشاط معا في الساعات والأيام القادمة لتقديم الحقائق".

وفي وقت سابق، قال كوليبا إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وافق على إرسال خبراء إلى أوكرانيا بعد بيان روسيا بشأن صنع كييف "قنبلة قذرة" .

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين إن موسكو ستثير قضية كييف استعدادا لاستفزاز باستخدام "قنبلة قذرة" في الهياكل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

ووفقا لمصادر موثوقة في دول مختلفة بما فيها أوكرانيا، فإن نظام كييف يستعد لاستفزاز على أراضي بلاده باستخدام "قنبلة قذرة" أو سلاح نووي منخفض القوة.

والغرض من هذا الاستفزاز، اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في منطقة العملية العسكرية، وتأليب الرأي العام الدولي عليها.

I had a call with @JosepBorrellF who welcomed Ukraine’s decision to invite IAEA experts. We agreed to work actively together in the coming hours and days to deliver facts and counter another Russian lie about Ukraine in the Global South, including Latin America, Africa, and Asia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022

وحسب مصادر مختلفة، بدأت كييف بقيادة الغرب تنفيذ هذه الخطة، حيث تم تكليف إدارة المصنع الشرقي للتعدين والمعالجة في مدينة جيولتيي فودي بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك وسط أوكرانيا، ومعهد كييف للأبحاث النووية بصنع "قنبلة قذرة"، التي صارت في المرحلة النهائية من تصنيعها.

المصدر: نوفوستي