عبر نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، عن أمله بأن تكون المحادثات التي أجرتها روسيا مع الدول الغربية قد سمحت بتجنب استفزاز باستخدام "القنبلة القذرة" في أوكرانيا.

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وكتب السيناتور على صفحته على "تلغرام": "نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا: "أجرى وزراء كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا اليوم محادثات مع وزير الدفاع الروسي بمبادرته منه. وأكدت هذه الدول أنها ترفض التأكيدات الكاذبة بوضوح بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" في أراضيها".

وأضاف أن هذا البيان محبط للغاية ومخيب للآمال، مشيرا إلى أن "الأمر من الغربيين لم يستغرق حتى بضع ساعات لتقييم جوهر المعلومات المقلقة والاتفاق على موقف الرفض (ثلاث دول وعدة مستويات وحتى أعلى المستويات) وحتى الاتفاق على كيفية نشرها علنا".

وعبر كوساتشوف عن اعتقاده بأن هذا يعني أن الأطراف المذكورة لم تبحث إلا موقف الرفض أي دون إجراء أي تحقيق في المعلومات المقدمة. وتابع: "يواصل الغرب الدفاع عن أوكرانيا عشوائيا ودون اعتبار للعواقب، وعلى أساس مبدأ "الشرير الأسوأ هو الأفضل".

وفي الوقت ذاته أكد كوساتشوف وجود إشارة جيدة في ذلك. وأوضح: "آمل بأن الإجراءات السريعة والاستباقية من الجانب الروسي أحبطت استفزاز "القنبلة القذرة" الذي كانت كييف تعده. لذلك مرة أخرى تم إنقاذ الناس".

المصدر: نوفوستي