صرح زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه مستعدون لتفجير الأزمة في أوكرانيا من أجل الفوز في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وكتب على حسابه في "تويتر": "احذروا مما قد يفعله الأمريكيون لتفجير الأمور في أوكرانيا قبل انتخابات 8/11 النصفية!".

ووفقا لفيليبو، فإن بايدن وإدارته لا يريدون حقا أن يخسروا السباق الانتخابي، مضيفا، "إذا فشلوا سيسود السلام وهم لا يريدون ذلك".

وفي وقت سابق، قال زعيم حركة "باتريوتس" الفرنسية إن الهجمات على "السيل الشمالي"، والتي من المحتمل أن تكون تخريبا أمريكيا، أظهرت قدرة الناتو على فعل الأسوأ، بما في ذلك أعماله تحت "راية كاذبة".

وأضاف، قد يلجأ الحلف إلى استخدام الأسلحة النووية حتى تصبح الأزمة في أوكرانيا أكثر انتشارا.

وأعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن قلقه خلال محادثات أجراها مع نظرائه الأمريكي والفرنسي والتركي، محذرا من أن أوكرانيا تستعد لافتعال استفزاز باستخدام "قنبلة قذرة"، في الأراضي الخاضعة لها واتهام روسيا لتأليب المجتمع الدولي عليها.

المصدر: نوفوستي