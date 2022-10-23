صرح زعيم الحزب الديغولي اليميني نيكولا دوبون إينيان، بأن فرنسا عرّضت الجيش الوطني للخطر من خلال الدعم المفرط لأوكرانيا بالأسلحة والذخائر الفرنسية.

وأعرب دبوبن إينيان عن احتجاجه قائلا: "جيشنا يعاني، لكننا ما زلنا نضخ الأسلحة والمال إلى أوكرانيا!".

وأضاف أن باريس تمول القوات الأوكرانية، على الرغم من النقص الخطير في ميزانية الدفاع.

وقال، إن حاملة الطائرات الوحيدة العاملة في بحرية الجمهورية الخامسة "شارل ديغول"، لم تكن محمية بمضادات للصواريخ.

المصدر: نوفوستي