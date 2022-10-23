مينسك: أوكرانيا لا تمتلك قرارها ولا يحق لها التدخل في شؤون الآخرين

اتهم رئيس اللجنة الدولية بمجلس النواب البيلاروسي أوليغ غايدوكيفيتش نظام كييف باستفزاز مينسك لجرّها إلى النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن مينسك، لن تسمح بطعن روسيا في ظهرها عبر بيلاروس.

وجاء التصريح البيلاروسي، تعليقا على مشروع طرحه النائب أليكسي غونشارينكو على البرلمان الأوكراني، يدعو لاعتبار بيلاروس "دولة تحت الاحتلال الروسي".

وقال رئيس اللجنة الدولية في مجلس النواب البيلاروسي، إن هذه الاستفزازات خلصت إلى ادعاء نظام كييف بوجود خطة لمهاجمة أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية، لكن مينسك لن تنجر وراء هذه المحاولات الرامية إلى زجّها في الصراع.

وأكد أن بيلاروس لن تخون روسيا، وتعمل على تعزيز حدودها لمنع الالتفاف على موسكو وطعنها من الظهر.

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وأشار إلى أن بلاده لن تأخد مشروع غونشارينكو على محمل الجد، فأوكرانيا دولة تابعة للغرب ولا تمتلك قرارها، فكيف لها أن تتحدث في شؤون دولة أخرى؟

يذكر أن النواب الأوكرانيين قدموا الوثيقة ذات الصلة للنظر فيها في الـ22 من أكتوبر، مطالبين المجتمع الدولي بالاعتراف باحتلال بيلاروس، وحرمان حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من صفته القانونية الدولية، وشمله في العقوبات المفروضة ضد روسيا.

وسبق أن اعترف البرلمان الأوكراني باستقلال ما يسمى بـ"جمهورية إتشكيريا الشيشانية" التي تعتبرها روسيا منظمة إرهابية محظورة، ووصف مجلس الدوما ذلك بالاستفزاز والتدخل في شؤون روسيا الداخلية.

المصدر: lenta.ru