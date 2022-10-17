الدفاع البيلاروسية تعلن أن حوالي 170 دبابة ستصل من روسيا في إطار نشر قوات مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن حوالي 170 دبابة و200 عربة قتالية مدرعة و100 قذيفة هاون من عيار أكثر من 100 ملم ستصل لبيلاروس كجزء من مجموعة القوات البيلاروسية - الروسية المشتركة.

وكتب رئيس قسم التعاون العسكري الدولي، مساعد وزير الدفاع البيلاروسي فاليري ريفينكو على "تويتر": "إجمالي عدد القوات التي ستصل إلى بيلاروس حوالي 9000 فرد، ونحو 170 دبابة، وما يصل إلى 200 مركبة مدرعة و100 وحدة من قاذفات هاون من عيار أكثر من 100 مليمتر".

وقال ريفينكو إن معظم مقترحات وزارة الدفاع البيلاروسية في ظل الظروف الحالية للوضع العسكري والسياسي الدولي، بشأن ضرورة الحوار (مع الشركاء الغربيين) وتهدئة التوتر لم يتم قبولها، مضيفا أن "النتيجة هي نشر قوات إقليمية".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن يوم 10 أكتوبر الجاري، أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة قوات إقليمية مشتركة، وذلك على خلفية توتر الوضع الأمني على الحدود الغربية لبيلاروس.

المصدر: نوفوستي