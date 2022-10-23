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قتيل وثلاثة جرحى حصيلة تفجير إرهابي في خيرسون

أخبار العالم

قتيل وثلاثة جرحى حصيلة تفجير إرهابي في خيرسون
Sputnik
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صرح نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، بأن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت على جانب الطريق، أدت لمقتل شخص وإصابة ثلاثة.

وأوضح لوكالة "نوفوستي" أن العبوة كانت مثبتة بعمود على جانب الرصيف، أدى انفجارها إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة وإلحاق الضرر بسيارة كانت مركونة بالقرب من المكان.

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وأضاف أن الطواقم المختصة في المقاطعة تواصل عمليات إجلاء المدنيين إلى الضفة اليسرى من نهر الدنيبر، لحمايتهم من الهجوم الذي تستعد له قوات نظام كييف.

يذكر أن قوات نظام كييف شنت يوم الجمعة هجوما باستخدام صواريخ من طراز "هيمارس"، أدى لمقتل أربعة مواطنين مدنيين.

   

المصدر: نوفوستي

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