كييف تحذر من "عواقب وخيمة" لتأخر الاتحاد الأوروبي بدفع الأموال الموعودة

حذر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، من احتمال بقاء الأوكرانيين دون رواتب ومعاشات تقاعدية إذا توقف الاتحاد الأوروبي عن تخصيص أموال لكييف.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الجماينه الألمانية الأحد: "نتحدث عن التمويل في حدود التسعة مليارات يورو الموعودة.. نحن بحاجة إلى هذا من أجل بقاء نظامنا المالي. لقد استنفدنا بالفعل كل إمكانيات الادخار"، منوها بأن معظم المساعدات المالية، تذهب لتلبية الاحتياجات الاجتماعية.

وحذر شميغال من أن أي تأخير قد تكون له "عواقب وخيمة"، مضيفا أنه في "سيناريو سلبي للغاية"، سيواجه الأوكرانيون معاشات ورواتب غير مدفوعة.

في مايو، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم دعم لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 9 مليارات يورو. وتم تحويل مليار من هذا المبلغ في أغسطس، وفي أكتوبر، تم الاتفاق على تخصيص خمسة مليارات يورو أخرى، تلقت كييف اثنان منها في 18 أكتوبر.

وكان مجلس الوزراء الأوكراني قد صدق في سبتمبر على ميزانية عام 2023 بعجز قدره 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار شميغال إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة ينص على إيرادات عند مستوى 1.28 تريليون غريفنيا (حوالي 34.6 مليار دولار) ، والنفقات 2.57 تريليون غريفنيا (حوالي 69.9 مليار دولار) ، ويقدر عجز الموازنة الشهرية بنحو 3 مليارات دولار، والتي تنوي أوكرانيا إغلاقها عن طريق قروض.

المصدر: نوفوستي