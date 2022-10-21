الاتحاد الأوروبي يكشف عن حجم مساعدته المالية الشهرية المستقبلية لأوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بقيمة 1,5 مليار يورو لأوكرانيا شهريا.

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وذكرت فون دير لاين، خلال في مؤتمر صحفي في بروكسل بعد قمة للقادة الأوروبيين، أن أوكرانيا أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها تحتاج إلى 3-4 مليار يورو شهريا من التكتل والولايات المتحدة لتغطية احتياجاتها الأساسية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع خططا لتزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1,5 مليار يورو (1,46 مليار دولار) خلال العام المقبل

وقالت: "سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارا للعام المقبل.. وهي إيرادات متوقعة مستقرة وموثوقة"، وأضافت "أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة".

وأكدت فون دير لاين ضرورة ربط مساعدة الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار أوكرانيا بعملية الإصلاح لدعم توجه البلاد إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وفي شأن العلاقات مع الصين، أعربت فون دير لاين عن اعتقاد الاتحاد الأوروبي بأن أولويته الأولى هي تقليل الاعتماد على بكين في المجال التكنولوجي واستيراد الموارد.

من جانبه أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي يرفض أن يتصرف "بسذاجة" إزاء الصين ولكنه يرغب في تجنب "منطق المواجهة المنهجية" معها.

وقال بعد قمة ناقش خلالها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي العلاقات مع الصين على مدى ثلاث ساعات "نعتقد أننا يجب أن نلتزم بمزيد من المعاملة بالمثل، وإعادة التوازن بين الصين والاتحاد الأوروبي".

المصدر: وكالات