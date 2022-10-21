نال دعم أكثر من 100 نائب.. سوناك قد يصبح تلقائيا رئيسا للوزراء في بريطانيا

نال وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك في وقت متأخر يوم الجمعة الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس.

وكتب النائب المحافظ البارز في مجلس العموم توبياس إلوود في تغريدة على "تويتر": "يشرفني أن أكون النائب المئة عن حزب المحافظين الذي يدعم ريشي".

وأضاف: "حان الوقت لحكومة وسطية ومستقرة ومسؤولة ماليا تقدم قيادة محلية ودولية ذات مصداقية".

The free mkt experiment is over - it’s been a low point in our Party’s great history.



The reset begins.



Time for centrist, stable, fiscally responsible Government offering credible domestic & international leadership.



Honoured to be the 100th Tory MP to support #Ready4Rishipic.twitter.com/bOmlQLrtQn — Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) October 21, 2022

وتبعه مؤيدون آخرون مؤكدين تجاوز سوناك حاجز المئة.

وسيصبح سوناك تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء في حال فشل منافسيه بيني موردنت وبوريس جونسون في مساعيهما لنيل 100 ترشيح من زملائهم المحافظين في البرلمان.

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وأعلن عضو مجلس العموم بالبرلمان البريطاني عن حزب المحافظين جيمس دودريدج، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون سيترشح مجددا لمنصب رئيس الحكومة بعد استقالة ليز تراس.

ووفقا للبرلماني، فقد أكد له رئيس الوزراء البريطاني السابق شخصيا استعداده للمشاركة في السباق الانتخابي. وقال له: "سأفعل ذلك".

وأشار البرلماني إلى أن رئيس الحكومة السابق سيعود إلى المملكة المتحدة يوم السبت بعد إجازة في إحدى دول الكاريبي.

وأمام المرشحين حتى يوم الاثنين 31 أكتوبر الساعة 2 ظهرا لتأمين 100 ترشيح وإلا فإن ترشحهم للمنصب لن يمر، وبتحديد 100 صوت لكل مرشح، فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك سوى ثلاثة مرشحين كحد أقصى.

المصدر: أ ف ب