استطلاع: البريطانيون يختارون بين سوناك وموردونت لرئاسة الوزراء

خلص استطلاع للرأي أجرته وكالة Opinium إلى أن البريطانيين، يفضلون رئاسة ريشي سوناك، أو بيني موردونت للوزارء، ويرفضون ترشح رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون.

وتم طرح الاستطلاع بالسؤال: "أي من المرشحين التاليين تعتقد أن يختاره حزب المحافظين رئيسا للوزراء القادم؟".

وقدمت الوكالة ثلاثة أسماء: ريشي سوناك، وبيني موردونت، وبوريس جونسون.

وتم إجراء الاستطلاع على ثلاث مراحل بالاختيار بين سوناك وموردونت، صوت 45 بالمئة من المشاركين لصالح سوناك، و23 بالمئة فقط فضلوا موردونت، و32 بالمئة وجدوا صعوبة في الإجابة.

وصوت 44٪ لسوناك، و31 لجونسون، فيما 25 بالمئة من المستطلعين وجدوا صعوبة في الإجابة.

وأظهرت بيانات الاستطلاع أنه عند الاختيار بين موردونت وجونسون، فضل حوالي 36 بالمئة من المستجيبين موردونت على جونسون، حيث صوت 33 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، ولم يتمكن 31 بالمئة من الإجابة على السؤال.

وأعلنت في وقت سابق رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد 6 أسابيع من تسلمها للمنصب، مشيرة إلى أنها ستبقى رئيسة لمجلس الوزراء حتى انتخاب خليفتها.

المصدر: نوفوستي