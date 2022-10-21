قوات "أخمات" الخاصة تسيطر على التحصينات الدفاعية للقوات الأوكرانية في دونباس

أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف أن مقاتلي قوات "أخمات" الخاصة تمكنوا من الاستيلاء على الهيكل الدفاعي الهندسي للقوات الأوكرانية في دونباس.

وأضاف قديروف في منشور: "نتيجة الإجراءات المنسقة والمختصة، تم إحراز تقدم والسيطرة على معقل آخر، احتفظ به العدو لفترة طويلة. تصرف رجالنا بشكل مثالي واستولوا على الدفاعات الهندسية، وتلقوا عددا كبيرا من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وأسروا ثلاثة من المسلحين وقضوا على آخرين". ولم يحدد قديروف في أي قطاع من الجبهة حدث ذلك.

إلى ذلك أعلن صباح اليوم عن محاولة فاشلة من قبل الجيش الأوكراني لاختراق جزء من خط الدفاع الذي تسيطر عليه القوات الخاصة من فوج أخمات.

وفي وقت سابق، أعلن سكرتير مجلس الأمن الشيشاني أبتي علاء الدينوف تقدم قوات "أخمات" وقوات لوغانسك بالقرب من سوليدار.

المصدر: نوفوستي