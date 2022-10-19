البيت الأبيض ينفي تقارير بشأن محاولة بايدن تجنب لقاء بوتين في مجموعة العشرين

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بأن التقارير التي تفيد بأن الإدارة الأمريكية تحاول تجنب حتى لقاء صدفة بين الرئيسين الأمريكي والروسي في قمة مجموعة العشرين غير صحيحة.

ونفت تقرير صحيفة "بوليتيكو" بأن المسؤولين الأمريكيين يزعم أنهم يتخذون إجراءات لمنع بايدن من الالتقاء مع بوتين في الممر أو حتى مقابلته أثناء التقاط الصورة الجماعية للرؤساء في قمة مجموعة العشرين.

وقالت جان بيير: "هذه التقارير غير صحيحة على الإطلاق".

المصدر: نوفوستي