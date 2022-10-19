مسؤول بالخارجية الروسية: كييف تقوم بتجنيد مرتزقة من آسيا الوسطى

صرح فلاديمير تارابرين، مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، بأن كييف تقوم بتجنيد المرتزقة من منطقة آسيا الوسطى.

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وقال تارابرين خلال مؤتمر في دوشنبه عاصمة طاجيكستان إن "السفارات الأوكرانية، من دون خجل، تقوم بتجنيد المرتزقة، مع إعطاء الأولوية لأبناء آسيا الوسطى".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن كييف تستخدم أساليب إرهابية دون أن تخفيها، ومنها مقتل الصحفية الرووسية داريا دوغينا، والهجوم الإرهابي على جسر القرم، واحتجاز الرهائن، واستخدام السكان المدنيين كدرع بشري.

ولفت تارابرين إلى أن إمداد أوكرانيا غير المنضبط بالأسلحة يؤدي إلى وقوع 10-15٪ منها في أيدي الإرهابيين.

المصدر: سبوتنيك