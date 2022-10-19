رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بوتين شخص واثق فيما يفعل ومدرك للتفاصيل

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه فوجئ بإلمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بكل الجزئيات بشأن الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حوار مع قناة "تيليفي" (Telefe): "إنه (بوتين) واثق جدا مما يفعله ... أدهشتني معرفته التفصيلية بمحطة الطاقة النووية، وخصائصها التقنية وفهمه لما أقترحه لضمان السلامة".

وبحث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع مع الرئيس الروسي الأسبوع الماضي في بطرسبورغ، الوضع حول محطة زابوروجيه النووية.

وقد أكد بوتين خلال الاجتماع على أن موسكو منفتحة على حل جميع القضايا، وحذر من التسييس المفرط والخطير لقطاع الطاقة النووية في العالم.

كما شدد بوتين على حق جميع الدول بفرص متكافئة في الاستغلال السلمي للطاقة الذرية.

وتعتبر محطة زابوروجيه النووية أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات وقدرتها، وتقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار.

ومنذ شهر مارس الماضي، يحرس الجيش الروسي المحطة، وقد تعرضت عدة مرات للقصف من جانب الجيش الأوكراني .

المصدر: نوفوستي