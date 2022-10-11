بوتين يحذر من تسييس الطاقة النووية في العالم

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التسييس المفرط والخطير لقطاع الطاقة النووية في العالم، مؤكدا حق جميع الدول بفرص متكافئة في الاستغلال السلمي للطاقة الذرية.

وقال بوتين في اجتماع عقده مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في بطرسبورغ: "نلمس اليوم تسييسا مفرطا لكل ما يتعلق بقطاع الطاقة النووية، ونعول على جهودكم في أن نتمكن من الحد من نبرة هذا الخطاب وتطبيع هذا المجال في نشاطنا وتعاوننا، على الرغم من كل الاضطرابات والعمليات المعقدة التي تجري على المسرح العالمي".

كما أكد الرئيس الروسي أن روسيا دعمت على الدوام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتولي حتى الآن أهمية كبيرة لهذا الدعم.

وقال: "روسيا كانت في طليعة الدول المؤسسة للمنظمة منذ عام 1957، ودائما دعمت عملها، ونعمل بنشاط في إطار الوكالة، واليوم نولي أهمية كبيرة للقضايا التي تكرس الوكالة نفسها لها، وتكرسون أنتم شخصيا حياتكم لها بصفتكم مديرا عاما لها".

وأضاف: "لقد دافعنا دائما عن تمتع جميع الدول بفرص متكافئة للحصول على الطاقة الذرية واستغلالها للأغراض السلمية، فيما متمسكون بحظر الانتشار النووي في العالم".

المصدر: نوفوستي