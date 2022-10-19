تعرض المبنى الإداري لمدينة إنيرغودار لقصف أوكراني بصواريخ هيمارس

تعرض المبنى الإداري لمدينة إنيرغودار للقصف من قبل نظام كييف أدى إلى حدوث اضرار مادية في البناء، دون وقوع إصابات بشرية.

وقال ألكسندر فولغا، رئيس إدارة المدينة، إن مدينة إنرغودار، منطقة زابوروجيه، فقدت طاقتها الكهربائية تماما بعد الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية بصواريخ هيمارس على محطة Luch الفرعية، وتجري حاليا أعمال الإصلاح والصيانة: "في الوقت الحالي، تعطلت محطة Luch الفرعية، ونتيجة لذلك لا توجد كهرباء في المدينة. ويجري إصلاحها حاليا".

وهاجمت القوات الأوكرانية إنرغودار مساء الثلاثاء بصواريخ هيمارس وأصابت مبنى الإدارة، كما تضرر الجسر عند مدخل المدينة ومحطة Luch الفرعية.

المصدر: نوفوستي