طائرات "إف-16" أمريكية ترافق طائرات روسية من طراز "تو-95" بالقرب من ألاسكا

أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي بأمريكا الشمالية، أن طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" رافقت حاملات صواريخ استراتيجية روسية من طراز "تو-95".

وقالت القيادة الأمريكية في بيانها: "رافقت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-16" طائرتين روسيتين حلقتا في المجال الجوي الدولي ولم تدخلا المجال الجوي الأمريكي أو الكندي".

وأشار البيان إلى أن الطائرتين من طراز "تو-95" حلقتا بالقرب من ألاسكا في 17 أكتوبر.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95" أكملتا رحلة مخطط لها فوق المياه الإقليمية للمحيط الهادئ وبحر بيرينغ وأركوتسك.

المصدر: نوفوستي