الخارجية الأمريكية: واشنطن تريد منح أوكرانيا موقفا "قويا" في المفاوضات

صرحت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوراسية كارين دونفريد، بأن الولايات المتحدة ترغب بمنح أوكرانيا موقفا "قويا" مع بدء المفاوضات مع روسيا.

وقالت دونفريد: "الولايات المتحدة تقدم دعما استثنائيا لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية والعسكرية والإنسانية، من خلال تقديم هذا الدعم، نريد أن نضمن أن أوكرانيا في أقوى موقف ممكن لبدء المفاوضات".

كما أعربت الدبلوماسية، عن ثقتها في أن النزاع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات، وأن واشنطن تتوقع إظهار موقف روسي جاد تجاه التسوية.

وأشارت دونفريد الى أن، الولايات المتحدة لا تعترض على توريد الأسمدة والحبوب الروسية للأسواق العالمية ولا تمد عقوباتها إلى هذه المنطقة.

المصدر: نوفوستي