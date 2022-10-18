الخارجية الروسية: توقف كييف عن القتال نهاية للمشروع الأمريكي فيها 

علق سفير روسيا لدى هنغاريا يفغيني ستانيسلافوف، على بيان أمريكي يشير إلى نهاية أوكرانيا في حال أوقفت القتال، قائلا: إن النهاية في هذه الحالة ستكون للمشروع الأمريكي في أوكرانيا.

وقد صدر البيان الأمريكي المثير للجدل عن سفير واشنطن في بودابست ديفيد برسمان.

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وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إلى أن الدعم الغربي لنظام كييف على نطاق واسع من خلال تزويده بالمعلومات الاستخبارية وإمداده بالأسلحة وتدريب تشكيلاته العسكرية على أراضي دول الحلف، يؤكد على أن الغرب شريك في الصراع.

المصدر: نوفوستي