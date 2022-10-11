موسكو: تزويد ألمانيا كييف بدفاعات جوية لن يؤثر في سير عمليتنا العسكرية

أعلن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمنK فيكتور بونداريف، أن تزويد ألمانيا قوات كييف بمنظومات IRIS-T للدفاع الجوي، لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكتب بونداريف على "تيليغرام": "الضربة التي شنتها القوات الروسية للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا أدت إلى تسريع نقل نظام الدفاع الجوي الألماني الذي كان مقررا في نوفمبر. لكن هذه الحقيقة لن تمنع بأي حال من الأحوال تحقيق أهداف عمليتنا العسكرية لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية".

وأضاف، أن ألمانيا لم تساعد أوكرانيا بكرمها هذا، بل تسهم في تصعيد النزاع، الأمر الذي لن يفيد أوكرانيا في المقام الأول.

وقال: "هزيمة الحكومة الحالية في أوكرانيا وجيشها مسألة وقت، ولو كفّ الأوروبيون الطيبون عن تزويد نظام كييف بالأسلحة، لتسنّى تجنب سقوط العديد من الضحايا".

المصدر: نوفوستي