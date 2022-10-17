الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه فقدت اتصالها بخط شبكة الكهرباء الخارجية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين بأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية فقدت طاقتها مرة أخرى من خط الكهرباء الخارجي، وتعمل على شبكة احتياطية.

وقال موقع الوكالة في بيان على الإنترنت "هذا الصباح فقدت محطة زابوروجيه للطاقة النووية الاتصال مرة أخرى بخط نقل يعمل بقدرة 750 كيلو فولت، لكنها لا تزال تتلقى الكهرباء من خلال شبكة النظام الاحتياطي".

وأبلغ فريق الخبراء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في موقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية من قبل كبار الموظفين التشغيليين بالمحطة أن الإغلاق التلقائي قد حدث بسبب انخفاض الجهد في نظام التشغيل.

وأكد سابقا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على فصل محطة زابوروجيه للطاقة النووية عن شبكة الكهرباء للمرة الثانية في غضون 5 أيام، وهو ما يثير قلقا بالغا.

المصدر: نوفوستي