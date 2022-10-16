الدفاع الروسية تعلن تدمير عدد من الأهداف العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أنها قصفت بصواريخ عالية الدقة، مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني، وكذلك أنظمة الطاقة وتدمير جميع الأهداف.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 250 جنديا أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم باتجاه منطقة كريفو-روج في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

كذلك تم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في اتجاه منطقة زابوروجيه، وأكثر من 20 آخرين كانوا يحاولون التقدم في اتجاه كيروفسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي مقاطعة خاركوف قُتل 50 جندي أوكراني على الأقل كانوا يحاولون التقدم باتجاه منطقة كوبيانسك.

بالإضافة إلى ذلك تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 11 طائرة بدون طيار، واعتراض 8 صواريخ من نوع "هيمارس".

يتبع ..