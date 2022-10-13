نائب روسي: الأمم المتحدة لم تعد منصة للحوار

أعلن نائب مجلس الدوما الروسي، أوليغ موروزوف، أن نتائج التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يرفض الاعتراف بالاستفتاءات في شرق أوكرانيا، كانت متوقعة بالكامل.

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وفي تعليقه على هذا التصويت قال موروزوف: "لم تعد الأمم المتحدة منصة للتعاون، وهي تعيش أكثر فأكثر اعتمادا على القواعد وليس على القانون... تموت الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع القانون الدولي. ومن النواحي العديدة يتم استبدالها بشراكات إقليمية".

وأشار إلى أن جميع بلدان العالم تعرضت للضغوطات و"حتى التهديدات".

وأضاف: "إن الشراكة الإقليمية لا يوجد فيها مثل هذا الدور القوي للولايات المتحدة، وتحتل فيها المصالح الوطنية الحقيقية للدول المرتبة الأولى. وقمة أستانا هي التأكيد الواضح على ذلك".

المصدر: نوفوستي