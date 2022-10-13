أكبر مورد للغاز في أوروبا.. تشكيل خلية أزمة في منشآة "نيهامنا" النرويجية

قالت الشرطة النرويجية، اليوم الخميس، إنها تتعامل مع "وضع غير واضح" في محطة "نيهامنا" لمعالجة الغاز من حقل "أورمين لانج" العملاق، وقد تم تشكيل خلية أزمة.

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وأوضح مركز العمليات في منطقة شرطة مور ورومسدال في تغريدة على "تويتر" أن "هناك وضعا غير واضح في منشأة أورمن لانج".

وأضاف أن "الحرس الوطني النرويجي لديه نقطة حراسة في الموقع، وأن الشرطة في طريقها إلى مكان الحادث"، لافتة إلى أنه سيصدر بيانا لتوضيح مجريات الوضع في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن "أورمن لانج" تعمل على مشروع لاستخراج الغاز الطبيعي من أعماق البحر النرويجي وتمرره على اليابسة إلى محطة المعالجة في نيهامنا.

وتعد النرويج حاليا أكبر مورد للغاز في أوروبا، حيث تعالج محطة "نيهامنا" الغاز الطبيعي من حقلي "أورمين لانج" و"آستا هانستين" البحريين.

ويتولى الحرس الوطني العسكري النرويجي حراسة المنشأة منذ أن عززت السلطات الأمن في منشآت النفط والغاز بعد الانفجارات في خطي أنابيب نورد ستريم (السيل الشمالي) في 26 سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق، قالت شركة "بيرن" البولندية القائمة على تشغيل خط أنابيب "دروجبا"، إنها اكتشفت تسربا في أحد خطي الأنابيب، مشيرة إلى أن أسباب التسرب "مجهولة".

وأضافت الشركة أمس الأربعاء، أن "الخط الثاني يعمل بشكل طبيعي، إلا أن أسباب تسرب أحد الخطين غير معروفة".

يشار إلى أن روسيا تزود أوروبا بالغاز والنفط عبر وسائل عدة، منها خط أنابيب "دروجبا"، الذي ينطلق من روسيا إلى شرق أوروبا، وإلى غربها ليزود 8 دول بالغاز.

المصدر: رويترز