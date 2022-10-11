وزير الخارجية التركي: من المستحيل وقف إطلاق النار دون الحوار مع روسيا

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الغرب إلى الحوار مع روسيا، وأكد على أنه من دون الحوار مع روسيا من المستحيل التوصل لوقف إطلاق النار.

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جاء ذلك خلال تعليقه على الوضع في أوكرانيا لقناة Tvnet التركية اليوم الثلاثاء، حيث تابع أن إطالة أمد الحرب بين روسيا وأوكرانيا يعقد الوضع في المنطقة، ما يجعل من الصعب التغلب على الأزمة. وأضاف أنه بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات، والتي عقدت في إسطنبول، ركزت الأطراف جهودها على النجاح في ساحة المعركة، وهذا الاتجاه "مستمر مما يضيق نطاق إمكانية وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن أنقرة تتبع نهجا متوازنا منذ بداية الأزمة.

وقال: "إن موقف وقرارات أنقرة لم تعجب روسيا أو كييف في بعض الأماكن، لكننا دائما ما نحقق التوازن، ونسعى جاهدين من أجل السلام ولا نحطم العلاقات. وإذا كانت أنقرة قد التزمت بالسياسة المعادية لروسيا ودعمت العقوبات، لما كان هناك حوار مع موسكو، وكذلك الأمر بالنسبة لصفقة الحبوب.

وشدد تشاووش أوغلو على أن رفض الحوار مع روسيا ليس في مصلحة أي من الأطراف، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه شدد الوزير التركي على أن موقف تركيا المبدئي هو رفض العقوبات الأحادية، سواء كانت روسيا أو إيران.

المصدر: الأناضول