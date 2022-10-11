تركيا تعمل مع الأمم المتحدة لإخراج المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق

أعلنت تركيا أنها تعول على تمديد صفقة المواد الغذائية والعمل مع هيئة الأمم المتحدة لإخراج المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق.

وقال مصدر في إسطنبول لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "أنقرة تعمل على تجديد الصفقة"، حيث تنتهي الصفقة في نوفمبر المقبل.

وردا على سؤال حول العمل على إخراج المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق، وفقا لشروط الصفقة، أشار محاور الوكالة إلى أن "أنقرة قد أعدت عددا من المقترحات التي يجري تطويرها"، دون أن يذكر أي تفاصيل عن تلك المقترحات. وأجاب المصدر بأن المنتجات الزراعية سوف تمر عبر تركيا كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من قبل.

المصدر: نوفوستي