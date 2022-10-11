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مصر.. الأزهر يدين حرق مستوطنين نسخا من المصحف في الخليل

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مصر.. الأزهر يدين حرق مستوطنين نسخا من المصحف في الخليل
Gettyimages.ru
مصر.. الأزهر يدين حرق مستوطنين لنسخ من المصحف في الخليل
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أعرب الأزهر عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قام به المستوطنون في مدينة الخليل بفلسطين، من تمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها.

وأكد الأزهر في بيان له مساء اليوم، أن المصحف الشريف سيظل في عليائه كتابا هاديا للإنسانية، وموجها لها لقيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الصغار، ولا تصرفات باعثي التعصب والحقد والكراهية والنفوس المريضة، من أصحاب السجلات السوداء في القتل والإرهاب، وممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الفلسطينيين.

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وأضاف في بيانه: "ويؤمن الأزهر إيمانا راسخا بأن الله تكفل بحفظ القرآن الكريم، وأنه باق ما بَقِيَت الدنيا، وأن أعداء الإنسانية والحضارة إلى فناء وزوال".

وشدد الأزهر على أن هذه الجرائم الصهيونية التي تغذي مشاعر العنف والكراهية، وتضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط، تؤكد من جديد على ضرورة وحدة العرب والمسلمين، ووقوفهم قوة صلبة في مواجهة العابثين بحرماتهم ومقدساتهم، وإنهم لقادرون على رد الصاع صاعين لو أرادوا.

وأقدم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين على تمزيق نسخ من القرآن الكريم وإحراقها ثم ألقوا بها في القمامة في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال نضال الجعبري مدير أوقاف الخليل لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن مستوطنين مزقوا وأحرقوا عددا من المصاحف وألقوها في القمامة قرب مسجد قيطون عند الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة وسط الخليل.

وأوضح أنه تم العثور على 7 نسخ من القرآن الكريم ممزقة وملقاة في القمامة وكانت إحداها محروقة بشكل جزئي، مؤكدا أن هذا الاعتداء يأتي بعد سلسلة من الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بحق المسجد الإبراهيمي والمنازل المحيطة به.

المصدر: وسائل إعلام مصرية وفلسطينية

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