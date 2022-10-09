"بلومبرغ": أزمة الطاقة تدفع الألمان لتحطيب الحدائق والتفكير في حرق الروث

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن اليأس بسبب أزمة الطاقة، جعل الأوروبيين يعودون إلى أقدم وقود للتدفئة في العالم، وجعل الألمان يتذكرون أصداء الحرب العالمية الثانية.

ووفقا للوكالة، تخلق الأزمة الانطباع بأن الفراغ يعم برلين وتظهر ذكريات مقلقة لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

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وبسبب نقص الوقود، قطع السكان جميع الأشجار تقريبا في حديقة تيرجارتن المركزية في العاصمة الألمانية، وذلك بهدف استخدامها للتدفئة. تقول المادة أيضا، إن السكان يبدون اهتماما كذلك باستخدام روث الخيول كوقود.

يشار إلى أن أسعار ألواح نشارة الخشب المضغوطة تضاعفت في فرنسا تقريبا ووصلت إلى 600 يورو للطن، ويلاحظ في مختلف أنحاء العالم إقبال السكان بشكل كبير على شراء مختلف أنواع الوقود الأساسية.

من جانبها منعت سلطات هنغاريا تصدير الألواح الخشبية المستخدمة للتدفئة، وقيدت رومانيا سعر الحطب لمدة ستة أشهر. وفي الوقت نفسه، هناك إقبال كبير في أوروبا على مدافئ الحطب ويجب الانتظار طويلا لاستلامها.

المصدر: نوفوستي