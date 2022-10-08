كييف تتبنّى برنامجا لشراء الحطب والمواقد المتنقلة

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أن الحكومة الأوكرانية وافقت على برنامج لشراء الحطب والمواقد لمناطق خط المواجهة، بقيمة 15.2 مليون دولار.

وقال شميغال: "خصصت الحكومة 563 مليون غريفنة (15.2 مليون دولار) لثماني مناطق لشراء الحطب وتوزيعه بالمجان على السكان في مناطق الخط الأمامي. كما وافقنا على توزيع الحطب وإيصاله إلى الناس، وستقوم شركة السكك الحديدية الأوكرانية نيابة عن الحكومة بإنتاج 6 آلاف موقد معدني متنقل بالإضافة إلى 6 آلاف متر مكعب من الحطب لمقاطعة خيرسون".

إقرأ المزيد

ووفقا له، الحديث هنا يدور حول دونيتسك ودنيبروبتروفسك وتشرنيغوف وخاركوف وسومي وخيرسون ونيكولاييف وزابوروجيه، لأن هذه المناطق معرضة لخطر الأضرار المتكررة للبنية التحتية بسبب القتال.

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة ضرورية إذا "لم يكن لدى موظفي البنية التحتية الوقت لإصلاح البنية التحتية للتدفئة".

المصدر: نوفوستي