قال دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه تتم ملاحظة أعداد كبيرة من المرتزقة البولنديين والبريطانيين على أجزاء مختلفة من خط التماس في الجمهورية.

وأضاف بوشيلين خلال زيارته لجمهورية الشيشان: "تبذل كل وحدات القوات المتحالفة بما في ذلك الفصائل الشيشانية، كل الجهود في سبيل تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية بأسرع وقت ممكن. لكن العدو ليس هو نفسه كما كان في عام 2014، فنحن الآن نقاتل ليس فقط ضد القوات الأوكرانية".

وتابع بوشيلين القول: "نلاحظ بشكل واضح تزايد تواجد الناتو في ساحات القتال ليس فقط على شكل الأسلحة والذخيرة بل وعبر المدربين وضمن الوحدات القتالية المختلطة. يتم تسجيل وجود أعداد كبيرة من المرتزقة البولنديين والبريطانيين. لقد توقفوا بالفعل عن الخجل، وأخذوا يظهرون وجودهم بصراحة أكثر فأكثر. وأما نحن فلا سبيل أمامنا إلا القتال والانتصار".

المصدر: تاس