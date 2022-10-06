سلطات دونيتسك تتفاوض مع شركات "بيع بالتجزئة" ضخمة بشأن العمل في أراضي الجمهورية

قال رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، إن المفاوضات مع عدد من الشركات الكبيرة "سلاسل البيع بالتجزئة" بشأن العمل في أراضي الجمهورية جارية.

وأضاف رئيس وزراء الجمهورية، فيتالي خوتسينكو، أن المفاوضات مع عدد من شركات سلاسل البيع بالتجزئة بشأن العمل في أراضي جمهورية دونيتسك متواصلة.

وتابع قائلا: "نريد تطوير المنافسة.. نود أن تأتي إلينا سلاسل كبيرة. نحن نتفاوض مع عدد من السلاسل الكبيرة.. وعندما يحدث ذلك، سنعلن على الفور، سيرى الناس شركات روسية كبيرة".

المصدر: نوفوستي