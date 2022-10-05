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تقرير.. نصف سكان كوريا الجنوبية أصيبوا بفيروس كورونا

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تقرير.. نصف سكان كوريا الجنوبية أصيبوا بفيروس كورونا
Globallookpress
أرشيف
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قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن حوالي 1 من كل 2 كوريين جنوبيين أصيب بفيروس كورونا، مع ارتفاع معدل الذين يصابون بكورونا في البلاد لمرتين.

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وصرح المسؤول الكبير عن إدارة الكوارث بوزارة الداخلية، كيم سونغ هو، في إفادة دورية، بأن 48% من سكان البلاد ثبتت إصابتهم بكوفيد 19 حتى الآن.

وأفاد بأن معدل الإصابة بكورونا أكثر من مرة ارتفع بشكل مطرد من 9.65% في الأسبوع الرابع من أغسطس إلى 10.17% في الأسبوع الأول من سبتمبر، و10.92% في الأسبوع الثالث من سبتمبر.

ودعا المواطنين إلى التلقيح، مشيرا إلى أن خطر الإصابة بكورونا عدة مرات يتناقص بشكل كبير عندما يتم التطعيم باللقاح.

وأعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد أبلغت عن 34739 إصابة جديدة بكورونا.

المصدر: يونهاب

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