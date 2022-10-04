البيت الأبيض: لا نرى سببا يدفعنا لإعادة تموضع قواتنا النووية

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بأن واشنطن لا ترى أي سبب لإعادة تموضع القوات النووية الأمريكية، ولا ترى أي مؤشر على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية.

وقالت جان بيير: "أريد أن أقول إننا لا نرى أي سبب لإعادة تموضع قواتنا النووية، كما أننا لا نرى بوادر على أن روسيا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 625 مليون دولار لصالح كييف، تشمل راجمات صواريخ من طراز هيمارس.

المصدر: تاس