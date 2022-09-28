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قديروف: نتائج الاستفتاء نتيجة منطقية للقمع خلال سنوات طويلة

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قديروف: نتائج الاستفتاء نتيجة منطقية للقمع خلال سنوات طويلة
AP
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف
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وصف رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، نتائج الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون حول الانضمام إلى روسيا، بأنها "نتيجة منطقية لسنوات عديدة من القمع".

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وكتب قديروف في صفحته على "تلغرام": لا شك في أن هذه هي النتيجة المنطقية لسنوات طويلة من القمع من جانب سلطة القوميين في كييف. كان سكان هذه الأراضي يتعرضون خلال سنوات طويلة لعنف مستمر، ولم يكن بإمكان أحد ضمان حقوقهم الشرعية. ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدا لهذا الظلم وأعطى للشعب فرصة لتقرير مصيره".

وأضاف أن الشعب الشيشاني عمل ما بوسعه في اقتراب هذا الحدث، متابعا: "الآن لدينا دولة مشتركة ومستقبل مشترك سندافع عنه جميعا بأي ثمن كان".

المصدر: نوفوستي

 

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