شولتس: ألمانيا لن تقبل نتائج الاستفتاءات في دونباس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا لا تعترف بنتائج الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، الذي جرى في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وأضاف شولتس في مقابلة مع صحيفة Neue Osnabruecker Zeitung: "لن نقبل نتائج هذه الاستفتاءات الزائفة، وسنواصل دعم أوكرانيا بقوة لا هوادة فيها".

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وشدد المستشار الألماني على أن بلاده تبذل كل ما في وسعها، لمنع وقوع صدام مباشر بين الناتو وروسيا.

في 23 سبتمبر بدأ الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. واستمر التصويت خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.

ووفقا لنتائج فرز الأصوات، أيدت الغالبية العظمى من سكان هذه المناطق، الانضمام إلى روسيا.

ويشار إلى أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشددت الخارجية على أن دول الناتو "تلعب بالنار" خلال توريد السلاح إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

من جانبه، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن ضخ الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا، لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية- الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إنه لا مصلحة لروسيا في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة والناتو، وتأمل موسكو أن تتفهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاطر التصعيد حول أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي