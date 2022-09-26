لوغانسك: أوكرانيا قصفت مركز الاقتراع بمدينة روبيجنويه

أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية الليلة الماضية 6 قذائف على مدرسة بمدينة روبيجنويه بجمهورية لوغانسك الشعبية، حيث يقع مركز اقتراع في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا.

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وأفادت رئيسة لجنة الاقتراع المركزية بجمهورية لوغانسك، يلينا كرافتشينكو، بانتقال لجان الاقتراع المحلية إلى مراكز احتياطية للتصويت.

وقالت أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "سجلنا قصفا في الليلة الماضية بمدينة روبيجنويه، وأصابت 6 قذائف مركزا للتصويت في الاستفتاء بمدرسة رقم 10، ولهذا السبب اتخذ قرار حول نقل كل لجان الاقتراع إلى مراكز احتياطية".

وأضافت أن 461 لجنة اقتراع محلية بدأت عملها في اليوم الرابع من الاستفتاء، مشيرة إلى أن 598 لجنة عملية تجري التصويت خارج هذه المراكز.

وأفادت بعثة جمهورية لوغانسك الشعبية بالمركز المشترك لإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة روبيجنيه في الليلة الماضية باستخدام أنظمة "HIMARS" الصاروخية الأمريكية وأطلقت عليها 6 قذائف. ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات جراء هذا القصف.

المصدر: تاس