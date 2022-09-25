لوغانسك: الاستفتاء سيعتبر نافذا إن بلغت نسبة التصويت فيه 50%

أكدت إيلينا كرافتشينكو رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية لوغانسك الشعبية، أن الاستفتاء سيعتبر نافذا إن بلغت نسبة التصويت فيه 50% وأكثر لصالح الانضمام إلى روسيا.

وأضافت كرافتشينكو: "نتائج الاستفتاء سيتم إقرارها إذا صوت لصالح الانضمام إلى روسيا أكثر من نصف المقترعين، بواقع 680385 صوتا من إجمالي المتمتعين بحق التصويت".

ولفتت إلى أن هناك إقبالا كبيرا على التصويت في جميع أنحاء جمهورية لوغانسك الشعبية وخارجها، حيث افتتحت في روسيا عشرات صناديق الاقتراع لتمكين النازحين هناك من الإفصاح عن إرادتهم.

وأضافت أن أكثر من 50٪ من المقترعين قد أدلوا بأصواتهم حتى اليوم الثالث من التصويت، وأن التصويت سيستمر حتى الـ27 من الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي