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الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الكندية بموسكو

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الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الكندية بموسكو
Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء السفيرة الكندية في موسكو أليسون لو كلير إلى الوزارة يوم الاثنين، احتجاجا على هجوم شخص مجهول على السفارة الروسية في أوتاوا.

ووفقا لبيان الخارجية: "في 19 سبتمبر، تم استدعاء السفيرة الكندية بموسكو لو كلير، لدى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم مذكرة احتجاج على الأعمال الإجرامية لشخص مجهول ألقى زجاجة مولوتوف على أراضي السفارة الروسية في أوتاوا".

وأوضحت الوزارة أن المتظاهرين العدوانيين قاموا باعتراض مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية، بالتواطؤ مع فرقة الشرطة المتواجدة في المكان".

وطالبت موسكو بالاعتماد الفوري لتدابير ضمان الحماية السليمة من التمييز ضد الروس، وكذلك الموظفين وأفراد أسرهم، وفقا لالتزامات الجانب الكندي باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

المصدر: تاس

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