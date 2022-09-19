الدفاع الروسية: المسؤولون الأمريكيون اعترفوا بإجراء بحوث بيولوجية في أوكرانيا

قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بوزارة الدفاع الروسية، إن المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بإجراء بحوث بيولوجية على مواطنين من ذوي الدخل المنخفض في أوكرانيا.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي:

- أوكرانيا فشلت في تفسير أسباب التدمير العاجل للأدلة والوثائق الخاصة بالأنشطة البيولوجية العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

- أوكرانيا تجاهلت تماما الأسئلة المتعلقة بالكميات غير المعقولة من المواد الخطرة والانتهاكات الجسيمة للشروط الخاصة بظروف الاحتفاظ بها.

- لا يشكك المشاركون في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في صحة الأدلة على البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

- وزارة الدفاع الروسية سلمت الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية أدلة على تنفيذ برامج بيولوجية عسكرية أمريكية في أوكرانيا.

- بسبب التهديد بفرض عقوبات والمخاوف من رد فعل الولايات المتحدة، من بين 184 دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، شاركت 89 دولة فقط في الاجتماع.

واستضافت جنيف في أوائل سبتمبر الجاري،اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، أثار خلاله الممثلون الروس أكثر من 20 سؤالا حول الأنشطة غير القانونية لكييف وواشنطن.

المصدر: وكالات