بعد مصر وقطر.. 3 دول عربية أخرى تحصل على صفة "شريك الحوار" لمنظمة "شنغهاي"

أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف التي تحتضن بلاده قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أن عددا من الدول بينها 3 دولا عربية ستحصل اليوم على صفة "شركاء الحوار" في المنظمة.

وقال رئيس أوزبكستان إن البحرين، والكويت، والإمارات، بالإضافة إلى جزر المالديف، وميانمار ستحصل على صفة "شركاء الحوار".

وفي وقت سابق قال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوزبكية، إن مصر وقطر حصلتا على صفة "شركاء الحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكدت وزارة الخارجية الأوزبكية الأربعاء الماضي، أن مصر وقطر حصلتا على صفة "شركاء الحوار" فى منظمة شنغهاى للتعاون.

وانطلقت اجتماعات دول منظمة شنغهاي للتعاون أمس الخميس، ويعقد اليوم زعماء الدول الأعضاء الثماني قمة في مدينة سمرقند الأوزبكية.

المصدر: نوفوستي