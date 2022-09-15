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نيبينزيا: العقوبات الغربية تقوض الأمن الغذائي العالمي

أخبار العالم

نيبينزيا: العقوبات الغربية تقوض الأمن الغذائي العالمي
AP John Minchillo
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صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة الدولي فاسيلي نيبينزيا، بأن العقوبات الغربية تعيق عملية التصدير الروسية، ولا تسمح بتحويل مساهمة روسيا في برنامج الغذاء العالمي.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "العقوبات الغربية تقوض الأمن الغذائي العالمي، وبسبب تعطل المعاملات المصرفية، لم تتمكن روسيا من تحويل مساهماتها الطوعية إلى برنامج الأغذية العالمي بأمان لعدة أشهر، نحن نتحدث عن عشرات الملايين من الدولارات التي يمكن أن يتم ارسالها من بين أمور أخرى، لمساعدة البلدان التي تواجه خطر المجاعة".

المصدر: نوفوستي

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