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بوتين وأردوغان سيبحثان صفقة الغذاء وسط احتفاظ الغرب بالحبوب الأوكرانية على حساب الدول النامية

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بوتين وأردوغان سيبحثان صفقة الغذاء وسط احتفاظ الغرب بالحبوب الأوكرانية على حساب الدول النامية
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قال مصدر دبلوماسي إن رئيسي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قد يبحثان صفقة غذائية على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و 16 سبتمبر.

وأَضاف المصدر لوكالة "نوفوستي"، في رد على سؤال حول ما إذا كانت صفقة الغذاء مدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرتقب للرئيسين في سمرقند، "نعم، سيتم مناقشة هذا الموضوع".

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وكان الرئيس بوتين قد صرح في وقت سابق من اليوم الاربعاء بأن العالم قد يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب حقيقة أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا. وبحسبه، قد يكون من المفيد مناقشة القيود على هذا الطريق مع الرئيس التركي.

المصدر: نوفوستي

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