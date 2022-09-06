"دي فيلت" الألمانية: لن تتمكن أوكرانيا من استعادة شبه جزيرة القرم بسبب ألمانيا

نشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية مقالا لكاتب العمود، كريستوف شيلتس، قال فيه إن تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول "العودة" الوشيكة لشبه جزيرة القرم هي وهم مستحيل.

وتابع شيلتس أن تلك التصريحات تهدف فقط إلى رفع الروح المعنوية للجيش على المدى القصير، ولكن بشكل عام فإن هذا الوعد يعد وهما مستحيلا، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي يتقبل منذ فترة طويلة دخول شبه جزيرة القرم إلى حدود روسيا، بينما عودة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا مجرد وهم".

إقرأ المزيد

كما حث الكاتب أوكرانيا على تحديد أهداف قابلة للتحقيق، حيث يرى أن من بين تلك الأهداف التي ليكون تحقيقها مدعاة للسرور هو عدم خسارة دونباس بالكامل قبل الشتاء، مشددا على أنه "بدون توريد الأسلحة الثقيلة في المستقبل القريب، لن تتمكن أوكرانيا من استعادة أي من المناطق المفقودة".

وأضاف الكاتب أن ألمانيا، كأكبر اقتصاد في أوروبا، ليست مستعدة لنقل دبابات "ليوبارد-2" وعربات المشاة الهجومية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، واختصر حديثه بالقول إن "أوكرانيا لن تربح الصراع بصحبة المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي، فيما يبدو، يخشى بوتين".

وكانت واشنطن وحلفاؤها تواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، بينما صرحت موسكو مرارا وتكرارا بأن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع، وتصبح وسائل نقل السلاح معه هدفا مشروعا.

المصدر: نوفوستي