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أردوغان: الغرب يحصد ما زرعه من فرضه العقوبات ضد بوتين

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أردوغان: الغرب يحصد ما زرعه من فرضه العقوبات ضد بوتين
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العقوبات والمواقف الغربية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضعت الاتحاد الأوروبي أمام عقبات خطيرة هذا الشتاء.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء، قبيل توجهه إلى البوسنة والهرسك أولى محطات جولته إلى البلقان التي تشمل أيضا صربيا وكرواتيا، "أعتقد أن أوروبا ستواجه هذا الشتاء مشاكل خطيرة وحقيقية (بشأن إمدادات الغاز) خلافا لبلدنا الذي لا يعاني مثل هذه المشاكل".

وأوضح أن "أوروبا تحصد ما زرعته، والعقوبات الأوروبية دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التعامل بالمثل واستخدام كافة الأسلحة المتاحة لديه ضد أوروبا".

المصدر: الأناضول، نوفوستي

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