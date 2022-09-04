الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات في مقاطعة نيكولاييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة أثناء محاولتها التموضع في مناطق باتجاه مقاطعة نيكولايف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في الإفادة الصحفية اليوم الأحد، إن نظام كييف يواصل المحاولات الفاشلة لكسب موطئ قدم في مناطق معينة في اتجاه نيكولاييف-كريفي وروج.

وأضافت أن سلاح الطيران الروسي وقوات الصواريخ والمدفعية قصفت القوات الأوكرانية، وكبدت العدو خسائر فادحة تمثلت في تدمير 11 دبابة و17 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك أربع مركبات قتال مشاة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، و10 مركبات قتالية مصفحة أخرى، و5 شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة كما تم القضاء على أكثر من 150 جنديا، بالإضافة إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25".

ودمرت القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، باستخدام أسلحة عالية الدقة نقاط الانتشار المؤقت لوحدات لواء الهجوم الجوي الثمانين ومخزن للذخيرة بالقرب من منطقة كراماتورسك، بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتمت تصفية أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 11 وحدة من المركبات المدرعة والخاصة.

ونتيجة الضربات النارية المركزة على مواقع وحدات ألوية المظليين 30 و95 في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، تمت تصفية 110 مقاتلين.

وفي منطقة كوراكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم توجيه ضربة بأسلحة عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الروسية ما أسفر عن مقتل حوالي 50 مسلحا أجنبيا.



وفي مقاطعة خيرسون تم اعتراض 3 صواريخ أمريكية الصنع مضادة للرادار من طراز "HARM"، بالإضافة إلى سبع قذائف صاروخية بين 4 صواريخ "هيمارس".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية زابوروجيه، فإن نظام كييف يواصل الاستفزازات ما يهدد بحدوث كارثة.

وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت يوم أمس 8 طائرات مسيرة لضرب أراضي محطة الطاقة النووية.

وأكدت أن القوات الروسية تمكنت من تحييد الطائرات المسيرة بعد اقترابها من المحطة بواسطة معدات الحرب الإلكترونية، والتخلص من القنابل التي كانت تحملها في أماكن مهجورة على مسافة تزيد عن كيلومتر ونصف من المحيط الأمني ​​للمحطة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية