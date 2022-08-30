كييف تفرض "عقوبات" على بطريرك موسكو وعموم روسيا

فرض مجلس الوزراء الأوكراني "حزمة واسعة من العقوبات" على البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا و7 آخرين من رجالات الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية.

ووافق مجلس وزراء كييف اليوم الثلاثاء على "العقوبات" التي مدتها عشر سنوات حيث سيتم إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والرئيس فلاديمير زيلينسكي للمصادقة عليه.

وتشمل هذه العقوبات تجميد الحسابات، ووقف التبادل والتعاون الثقافي وإلغاء الزيارات الرسمية.

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وشهدت الأشهر الأخيرة اضطهادا غير مسبوق للكنيسة الأرثودوكسية الروسية في أوكرانيا، وازدادت هجمات النازيين على الكنائس ورجال الدين والمؤمنين بالكنائس الروسية.

المصدر: تاس