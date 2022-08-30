سلطات مقاطعة زابوروجيه ترفض دعوة واشنطن لوقف مفاعلات المحطة الذرية

أعرب عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، عن رفضه الدعوة الأمريكية لوقف مفاعلات محطة زابوروجيه الذرية، واصفا إياها بأنها غير مسؤولة.

وأضاف أن مثل هذه المبادرة من الجانب الأمريكي تهدف إلى تقويض توازن الطاقة بالكامل في أوروبا الشرقية، لأن هذا مفيد للولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تتنافسان على أسواق الطاقة.

وشدد روغوف على أن الحل الآمن الوحيد للمحطة يكمن في إصدار الجيش الأمريكي أوامره لقوات كييف لوقف قصفها.

وأضاف: "القصف يتم بقذائف وصواريخ وأسلحة أمريكية وبأمر من الأمريكيين، لذلك من الواضح من يستفيد من ذلك".

وفي وقت سابق، قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، إن الولايات المتحدة ترى أنه يجب إيقاف مفاعلات محطة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي