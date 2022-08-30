صحيفة أمريكية: البنتاغون يستبعد وجود إمكانيات للنجاح لدى الجيش الأوكراني

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر، إن البنتاغون يعترف بأن الإمكانات العسكرية لأوكرانيا على الأغلب لن تكون كافية لتحقيق "نجاح كبير" في الاتجاه الجنوبي.

يوم أمس الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي تصدى لهجوم نفذته القوات الأوكرانية في مقاطعتي نيكولاييف وخيرسون، وذكرت أن الهجوم تم بأوامر مباشرة من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. ووفقا للوزارة الروسية، فقد الجانب الأوكراني أكثر من 560 عسكريا و 26 دبابة وطائرتين هجوميتين خلال المحاولة الفاشلة.

إقرأ المزيد

وأضافت الصحيفة الأمريكية: "لا يزال البنتاغون ينظر بحذر شديد تجاه إمكانيات أوكرانيا الحربية وهل تكفي قدرتها العسكرية الحالية لتحقيق مكاسب كبيرة على الأرض".

وسيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وجزء من مقاطعة زابوروجيه، وحرر مدنا كبيرة فيها مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، وقطع أوكرانيا عن بحر آزوف. وقد تم تشكيل إدارات جديدة في كلا المقاطعتين، وتبث القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية فيها، كما تتم استعادة روابط التجارة والنقل مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المقاطعتان عن خطط للانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي