بيسكوف يعلق على تقارير حول "توريد" مسيرات إيرانية لروسيا

علق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على مزاعم صحيفة "واشنطن بوست" بشأن توريد طائرات إيرانية بدون طيار إلى روسيا، بالقول إن هذه الصحيفة باتت تنشر الكثير من التقارير الكاذبة.

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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء: "واشنطن بوست، للأسف، تضخ الكثير جدا من المعلومات المضللة في الآونة الأخيرة".

وتايع: "أما بالنسبة لعلاقاتنا مع إيران، فهي كما تعلمون، تتطور بشكل ديناميكي، لقد تطورت من قبل، وتتطور الآن وستستمر في التطور مستبقلا".

وزعمت "واشنطن بوست" أمس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا استلمت أول شحنة من الطائرات المسيرة من إيران قبل 10 أيام لاستخدامها في أوكرانيا.

وفي يوليو، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن هناك "معلومات" حول مفاوضات بشأن تقديم إيران طائرات مسيرة لروسيا.

ووصف مصدر في الخارجية الروسية تصريح سوليفان حول تزويد إيران لروسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا، بأنه "شائعة ومثيرة للسخرية".

المصدر: "نوفوستي"